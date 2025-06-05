Volvo представила новую технологию ремня безопасности, способного в реальном времени адаптировать защиту в зависимости от параметров пассажира и условий движения. Система получила название «мультиадаптивный ремень безопасности» и использует данные с внутренних и внешних датчиков, чтобы мгновенно изменить настройки защиты.

Система учитывает рост, вес, телосложение и положение тела пассажира, а также направление и скорость движения автомобиля. Все эти данные передаются ремню буквально за доли секунды, что позволяет оптимизировать уровень защиты.

Например, пассажир с крупным телосложением получит более высокий предел нагрузки ремня, чтобы уменьшить риск травмы головы при серьёзной аварии. А для человека с хрупким телом при незначительном столкновении система снизит нагрузку ремня, чтобы предотвратить переломы рёбер.

Volvo не уточнила, учитывает ли новая система особенности посадки женщин, у которых ремень часто не ложится корректно на грудь. Однако компания заявила, что количество профилей ограничения нагрузки увеличено до 11 — по сравнению с тремя у традиционных систем. Это позволяет точнее подбирать уровень защиты под конкретного человека.

Новая система разработана на основе более 50 лет исследований в области безопасности и анализа данных о 80 000 реальных ДТП. Она также поддерживает обновления по воздуху, и Volvo обещает совершенствовать её по мере поступления новых данных.

«Первая в мире мультиадаптивная система ремня безопасности — это очередной прорыв в автомобильной безопасности и пример того, как мы используем данные в реальном времени, чтобы спасти миллионы жизней», — заявила глава Центра безопасности Volvo Cars, Оса Хаглунд. «Это серьёзное обновление классического трёхточечного ремня, изобретённого Volvo в 1959 году и, по оценкам, спасшего более миллиона жизней.»

Изобретатель трёхточечного ремня безопасности, инженер Volvo Нильс Болин, в своё время сделал патент доступным для всех автопроизводителей. Пока неясно, пойдёт ли Volvo тем же путём с новой системой. Известно лишь, что мультиадаптивный ремень впервые появится в полностью электрическом кроссовере Volvo EX60, который выйдет в следующем году.