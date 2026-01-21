Китайский премиальный бренд Hongqi официально анонсировал новую гибридную платформу Honghu, которая обеспечивает до 170 километров пробега на электричестве и сверхбыструю зарядку батареи с 20% до 80% за 13–14 минут.

Платформа построена на эффективной силовой установке с 1,5-литровым бензиновым двигателем, чей тепловой КПД достигает 45,21%. В сочетании с высокоэффективными электромотором и трансмиссией система обеспечивает расход топлива около 3,75 литра на 100 километров по циклу CLTC. Полноприводная версия с тремя агрегатами — двигателем внутреннего сгорания и двумя электромоторами — разгоняется с места до 100 км/ч за 4 секунды.

Интеллектуальное управление и работа в экстремальных условиях

Платформа получила интеллектуальную систему управления энергией, которая автоматически выбирает оптимальный режим движения для экономии топлива. Разработчики адаптировали систему для работы при температурах до минус 40 градусов Цельсия.

Высоковольтная батарея оснащена многоуровневой защитой: она выдерживает длительное погружение в воду, прокол, сдавливание и воздействие открытого огня. Состояние аккумулятора отслеживает облачная система мониторинга в режиме реального времени.

Первые серийные модели на новой платформе

Первым серийным автомобилем на базе Honghu стал кроссовер Hongqi HS6 PHEV. Компания уже запустила производство ключевого компонента платформы — силовой батареи, разработанной с акцентом на сверхбыструю зарядку и расширенную систему защиты.



