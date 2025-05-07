Ford официально повысит цены на свой электрокроссовер Mustang Mach-E и компактный пикап Maverick на сумму до $2 000. Причина — новые импортные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом на автомобили, производимые в Мексике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Повышение цен создаёт дополнительное давление на автопроизводителей, особенно с учётом того, что Ford уже терпит многомиллиардные убытки в процессе масштабирования своего электромобильного бизнеса. Угроза отмены федерального налогового вычета в $7 500 для покупателей EV, о чём намекали как Трамп, так и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, может дополнительно осложнить ситуацию.

Компания недавно заявила, что новые пошлины добавят к её издержкам $2,5 миллиарда до конца 2025 года. General Motors оценивает потенциальные убытки в $5 миллиардов. Новая ценовая политика распространяется на автомобили, произведённые после 2 мая, согласно информации Reuters.

Ford пока не дала официального комментария по поводу повышения цен. Однако уже сейчас очевидно, что изменение тарифной политики может повлиять на конкурентоспособность электромобилей американских брендов, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны Tesla и китайских производителей.