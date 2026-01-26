Компания Decathlon представила концептуальный электровелосипед Van Rysel FTP². По заявлению бренда, модель способна вдвое увеличить показатель Functional Threshold Power (FTP) велосипедиста. Концепт получил футуристичный дизайн и ряд необычных решений, включая аэродинамичную карбоновую раму, двухсоставную вилку и продвинутый кокпит с нестандартными элементами управления, такими как дистанционная подстройка затяжки обуви.

Электровелосипед Van Rysel FTP² был впервые показан на выставке Velofollies в Бельгии в середине января 2026 года. Название модели напрямую отсылает к её главной идее — значительному усилению физических возможностей райдера за счёт электрической поддержки.

В основе силовой установки используется мотор Mahle M40, изначально разработанный для горных велосипедов. Он обеспечивает пиковую мощность до 850 Вт и крутящий момент 105 Н·м. Велосипед также оснащён трансмиссией SRAM Red AXS с карбоновыми шатунами Praxis, колесом Swiss Side Hardon3 850 и седлом Fizik Argo Vento 00 Adaptive.

В зоне руля расположен интегрированный кокпит, через который можно управлять переключением передач и режимами ассистента. Одной из самых необычных функций стала микрометрическая система затяжки обуви: регулировка выполняется прямо с руля, без необходимости отпускать хват.

Карбоновая рама получила тщательно проработанную аэродинамику, в том числе нестандартную двухсекционную вилку. При этом мотор и аккумулятор визуально практически полностью скрыты внутри рамы. Несмотря на наличие мощной электрической начинки, велосипед остаётся сравнительно лёгким — версия среднего размера весит около 15 кг.





Пока неизвестно, когда Decathlon выпустит серийные электровелосипеды Van Rysel, вдохновлённые концептом FTP², и по какой цене они будут продаваться.