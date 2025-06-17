Приложение для знакомств Tinder представило новую функцию Double Date, которая позволяет пользователям объединяться с друзьями и знакомиться с другими парами. Новый формат ориентирован на молодых пользователей и призван снизить тревожность, часто сопровождающую индивидуальные знакомства в сети.

Групповой чат и лайки внутри мэтча

Double Date позволяет пользователю пригласить до трёх друзей и вместе просматривать другие пары, которые соответствуют хотя бы одному из предпочтений — например, по полу или ориентации. Когда одна из пар получает совпадение, запускается групповой чат на четверых. При этом каждый участник может поставить лайк конкретному человеку внутри мэтча, если хочет перейти к более личному общению.

По словам Клео Лонг, главы продуктового маркетинга Tinder, пользователи на этапе тестирования чаще отмечали, что чувствуют себя более раскованно и естественно, когда знакомятся с кем-то вместе с другом. Такой формат общения, как правило, приводил к более живому и открытому диалогу.

Реакция пользователей и рост вовлечённости

Функция Double Date прошла тестирование в Испании, странах Латинской Америки и в некоторых северных регионах Европы. Согласно внутренним данным Tinder, объём сообщений в таких чатах оказался на 35 процентов выше, чем в традиционных личных переписках. Особенно активно проявили себя пользователи младше 29 лет.

Кроме того, около 12 процентов участников Double Date оказались новыми или вернувшимися пользователями, что может свидетельствовать о потенциале этой функции как инструмента возвращения интереса к платформе. Это особенно актуально на фоне того, что в первом квартале 2025 года Match Group (владелец Tinder) зафиксировала снижение числа платных подписчиков до 14,2 миллиона.

Запуск Double Date продолжает стратегию Tinder по превращению процесса знакомств в более коллективный опыт. Ранее платформа уже тестировала похожие инициативы, включая Tinder Social, а также функции Matchmaker и Share My Date, с помощью которых друзья могут участвовать в выборе пары или помогать с организацией свиданий.

В Tinder отмечают, что почти половина всех синглов обращаются за поддержкой к друзьям, когда дело доходит до общения и планирования встреч. При этом исследование от британского приложения Slide 1828 показало, что 48 процентов представителей поколения Z считают двойные свидания способом снизить социальную тревожность при знакомствах.

Глобальный запуск состоится в июле

Официальный мировой релиз функции Double Date запланирован на июль. Tinder надеется, что этот новый формат поможет не только вернуть интерес к приложению, но и предложить более комфортный и безопасный способ завести новые знакомства.