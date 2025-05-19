Apple отложила запуск обновлённой версии голосового ассистента Siri, основанной на генеративном ИИ. Согласно данным Bloomberg, компания не покажет новую Siri на WWDC 2025, несмотря на обещания, данные почти год назад.

По информации журналиста Марка Гурмана, улучшенная Siri с поддержкой LLM-модели и контекстной осведомлённостью всё ещё далека от завершения. Обновления, которые Apple анонсировала на WWDC 2024, до сих пор не готовы к релизу и, скорее всего, не будут представлены в июне.

В Apple разрабатывают собственную языковую модель, получившую внутреннее название LLM Siri. Она должна устранить ограничения текущей версии ассистента и обеспечить более точную и персонализированную работу. Однако, как отмечает Bloomberg, компания столкнулась с проблемами в инфраструктуре и недооценила значение генеративного ИИ для массовых устройств.

За последний год Siri получила лишь незначительные функции: возможность ввода текста и интеграцию с календарём. При этом пользователи отмечают снижение качества распознавания и понимания запросов. В частности, Apple даже сняла с ротации рекламу с Беллой Рэмси, где Siri демонстрировала способность отвечать на вопросы о недавних встречах — это вызвало обвинения в недостоверности.

По словам Гурмана, на WWDC 2025 Apple сосредоточится на редизайне интерфейсов iOS, iPadOS и macOS. Изменения, вероятно, будут вдохновлены интерфейсом гарнитуры Vision Pro. Также ожидаются незначительные обновления, не связанные с ИИ.

Сама конференция состоится 9 июня. Однако значимых анонсов, касающихся Siri и генеративного ИИ, ждать не стоит. Более того, полноценный релиз обновлённого ассистента, по данным Bloomberg, возможен только через несколько месяцев.