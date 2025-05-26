Пока конкуренты громко заявляют о своих достижениях в области искусственного интеллекта, Apple, похоже, выбрала более сдержанную стратегию. Вместо того чтобы демонстрировать масштабные AI-функции для конечных пользователей, компания делает ставку на собственное сообщество разработчиков. Как сообщает Марк Гурман в свежем выпуске своего бюллетеня Power On, ключевым шагом станет открытие доступа к собственным большим языковым моделям (LLM) Apple для сторонних разработчиков.

Apple открывает LLM для разработчиков

Большие языковые модели — это фундамент технологий искусственного интеллекта, лежащий в основе большинства современных AI-приложений. Предоставив разработчикам доступ к своим LLM, Apple фактически предлагает «строительные блоки» для создания AI-функций и новых приложений, которые будут доступны в App Store. Это открывает возможности для появления целого потока специализированных AI-решений, которые Apple сама вряд ли смогла бы разработать, учитывая разнообразие запросов пользователей.

Такой подход резко отличается от стратегии Google, которая на последней конференции I/O акцентировала внимание на собственных AI-продуктах, глубоко интегрированных в поисковик и коммуникационные сервисы. Apple же делает ставку на креативность и изобретательность своего сообщества разработчиков, надеясь, что это приведет к взрывному росту AI-функционала в экосистеме iOS.

Что ждать от WWDC и «Apple Intelligence»

По словам Гурмана, на предстоящей Worldwide Developers Conference вряд ли стоит ждать масштабных анонсов от Apple в духе конкурентов. Однако будут представлены более «тонкие» интеграции, включая функции энергосбережения, управляемые системой «Apple Intelligence», а также новые возможности для здоровья.

Кроме того, ожидается, что на сцене прозвучит информация о сотрудничестве с Google — в частности, об интеграции Gemini в Siri. Но настоящим «джокером» презентации может стать именно открытие доступа к LLM Apple для разработчиков, что позволит запускать волны новых приложений в App Store. Даже если модели Apple уступают в «сырой мощности» конкурентам, количество AI-решений, созданных сторонними командами, может дать Apple значительное преимущество.

Ставка на сильное сообщество

Стратегия Apple — это осознанная ставка на собственную экосистему разработчиков. Компания не стремится участвовать в гонке заголовков и обещаний, а предпочитает создать инфраструктуру, которая даст возможность тысячам команд по всему миру создавать AI-продукты, адаптированные под конкретные задачи и ниши.

Удастся ли Apple удержаться на плаву в быстро развивающемся AI-рынке, покажет время. Но выбранный путь демонстрирует уверенность в одном из своих сильнейших активов — лояльной и изобретательной команде разработчиков по всему миру.