За неделю до начала ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC) стали известны новые подробности о ключевых анонсах компании. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, мероприятие пройдёт с меньшим акцентом на искусственный интеллект, а среди основных новинок ожидаются iOS 26, macOS 26 под названием Tahoe и универсальное игровое приложение.

Прошёл ровно год с момента официального представления Apple Intelligence — набора AI-функций от Apple. Однако из-за значительных задержек компания решила снизить масштаб текущих ИИ-объявлений. В этом году Apple сосредоточится на открытии своих on-device AI-моделей для сторонних разработчиков. Модели Apple Foundation будут поддерживать до 3 миллиардов параметров, позволяя интегрировать функции на основе ИИ — такие как автокоррекция текста и автоматическое резюмирование — прямо в сторонние приложения.

Главным программным обновлением станет iOS 26. Система получит новый режим управления энергопотреблением, улучшенное приложение Translate с глубокой интеграцией с Siri и AirPods, а также обновлённый дизайн, вдохновлённый visionOS. Его уже называют одним из крупнейших визуальных редизайнов в истории iOS.

ИИ-функции появятся и в других приложениях. Safari и Фото получат новые инструменты на базе машинного обучения. Однако долгожданная версия Siri, работающая на собственной языковой модели Apple, а также расширенное приложение Shortcuts пока не готовы к демонстрации и, вероятно, появятся позже.

macOS 26 продолжит традицию именования в честь достопримечательностей Калифорнии и получит название Tahoe — в честь известного озера. Ожидается, что обновление также получит визуальные элементы в стиле visionOS, включая переработанные иконки и интерфейсные решения, направленные на унификацию дизайна экосистемы Apple.

Одним из самых заметных нововведений станет новое централизованное игровое приложение, которое заменит Apple Game Center. По словам Гурмана, платформа будет доступна на iOS, iPadOS, macOS и tvOS и станет «единым местом для доступа к играм». Она будет включать рейтинги, лидерборды и возможность общения между игроками. Таким образом, Apple делает шаг к созданию более цельного игрового опыта в своей экосистеме.

Ожидается, что WWDC 2025 состоится 3 июня, где все эти обновления будут официально представлены. Несмотря на более сдержанный подход к ИИ, компания явно готовит серьёзные визуальные и функциональные обновления для всех своих платформ.