На конференции WWDC 2025 Apple подтвердила, что ожидаемые персонализированные функции Siri не будут включены в первые бета-версии iOS 19, iPadOS 19 и macOS 26. Компания объявила, что запуск этих возможностей состоится «в течение следующего года», без указания точных сроков.

Что известно о функциях персонализации

Обновлённая Siri должна получить поддержку контекстной осведомлённости, распознавание происходящего на экране и возможность взаимодействия с приложениями на более глубоком уровне. Например, голосовой помощник сможет анализировать данные из приложений «Почта» и «Сообщения», чтобы отвечать на вопросы о планах, встречах или поездках членов семьи.

Эти функции были впервые анонсированы летом 2024 года на WWDC 2024. Тогда они планировались к релизу в iOS 18.4, но запуск был отложен.

Причины задержки и требования

Apple не объяснила причины отсрочки, однако уточнила, что новая Siri потребует устройств с поддержкой Apple Intelligence — системы искусственного интеллекта, интегрированной в ОС начиная с 2025 года. Это означает, что персонализированные возможности будут доступны только на новых моделях iPhone и iPad, соответствующих аппаратным требованиям.

Когда ждать

Точной даты релиза пока нет. Apple ограничилась формулировкой «в течение следующего года», что означает возможный запуск в рамках iOS 19.1 и выше, или даже позже, в 2026 году.