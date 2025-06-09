Новая визуальная тема Liquid Glass в iOS 26, которую Apple представит на WWDC 2025, станет первым шагом к выпуску юбилейного iPhone с полностью стеклянным корпусом. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

iPhone Glasswing: изогнутое стекло и экран без вырезов

По данным Гурмана, внутри компании Apple 20-летний юбилейный iPhone носит кодовое имя «Glasswing» — в честь бабочки с прозрачными крыльями. Устройство получит изогнутые стеклянные края, ультратонкие рамки и подлинно безрамочный дисплей без вырезов.

Выход новинки ожидается в сентябре 2027 года. Смартфон станет продолжением идей, заложенных в дизайне iOS 26, и будет выполнен в минималистичном, практически цельностеклянном стиле.

Liquid Glass: визуальная основа нового поколения

Дизайн Liquid Glass — одно из ключевых визуальных обновлений, которое будет анонсировано на презентации Apple в рамках WWDC 2025. Он отличается эффектом «переливчатого стекла», создавая ощущение глубины и плавности интерфейса. Это обновление визуальной среды должно стать базой для унификации внешнего вида всех операционных систем Apple, включая iOS, iPadOS, macOS и watchOS.

По словам Гурмана, компания готовит радикальное переосмысление визуального языка своих устройств, что также проявится в переименовании систем: вместо iOS 19 и watchOS 12 ожидаются годовые индексы — iOS 26, watchOS 26 и т. д.

WWDC 2025 стартует с важными анонсами

Ключевая презентация WWDC 2025 начнётся в понедельник, 10 июня, в 10:00 по калифорнийскому времени. Ожидается демонстрация новых систем, первых элементов платформы Apple Intelligence, а также обновлённого дизайна интерфейсов.

Таким образом, Liquid Glass станет не просто новой визуальной темой, а фундаментом будущих продуктов Apple. А юбилейный iPhone, над которым компания уже работает, обещает стать знаковым устройством в линейке и воплотить эти идеи в физической форме.