Apple открыла доступ к предварительным версиям iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, а также tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26 для разработчиков.

Все обновления уже доступны зарегистрированным участникам программы Apple Developer. Установить тестовые сборки можно через приложение «Настройки» на каждом поддерживаемом устройстве.

Обновлённый дизайн и единый номерной ряд

Новая линейка операционных систем получила обновлённый внешний вид — единый дизайн Liquid Glass, представленный на сегодняшней презентации. Этот визуальный стиль стал общей чертой всех платформ Apple.

Кроме того, компания изменила принцип нумерации: теперь все системы синхронизированы под версией 26. Такой шаг направлен на унификацию линейки и повышение узнаваемости обновлений.

Когда начнётся публичное тестирование

На данном этапе бета-версии предназначены исключительно для разработчиков. Это даёт им возможность заранее адаптировать свои приложения под обновлённые операционные системы.

Публичный доступ к тестированию откроется в июле. Финальный релиз всех версий — iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26 — запланирован на сентябрь 2025 года.