Apple официально представила новый дизайн под названием Liquid Glass. Он станет единым визуальным стилем для всех программных платформ компании — от iOS до macOS. Liquid Glass включает стеклянные и прозрачные элементы, расширяет возможности персонализации и заменяет прежний минималистичный стиль, который оставался основой интерфейсов Apple с 2013 года.

Прозрачность, блеск и новая визуальная глубина

По словам вице-президента Apple по интерфейсам Алана Дая (Alan Dye), Liquid Glass — это «самое масштабное обновление дизайна за всю историю компании». Новый визуальный язык включает в себя стеклянные эффекты, прозрачные слои и отражающие поверхности, которые теперь используются в интерфейсах приложений, на экране блокировки, в доке и виджетах.

Особое внимание уделено адаптивности: элементы интерфейса подстраиваются под фон и освещение, создавая ощущение глубины и живой среды. Это не просто стилистика — это динамичная система, которая меняется вместе с пользователем.

Уход от минимализма iOS 7

Дизайн iOS практически не менялся с 2013 года, когда с выходом iOS 7 компания отказалась от скевоморфизма и перешла к плоскому стилю. На протяжении десяти лет визуальный язык оставался схожим, несмотря на точечные изменения. Liquid Glass, по признанию Apple, представляет собой качественно новую парадигму — визуально, технически и концептуально.

История стеклянных интерфейсов у Apple и конкурентов

Apple уже использовала стеклянные мотивы в прошлом: в начале 2000‑х годов это была тема Aqua, впервые появившаяся в iMovie 2, а позже — в macOS 10.0. Более поздняя система macOS Big Sur (2020 год) также вернула элементы прозрачности и стеклянных эффектов, но в ограниченном виде.

Новая версия Liquid Glass — более универсальна и глубоко встроена в архитектуру интерфейсов всех платформ.

Контекст: тренд на прозрачность

Apple не первая компания, использующая эффекты стекла. В 2007 году Microsoft представила Aero Glass в Windows Vista, а в Windows 11 развивает концепцию через Fluent Design — с упором на объём, яркость и многослойность.

Тем не менее, Liquid Glass отличается строгостью, адаптивностью и фокусом на глубокой интеграции с устройствами Apple — в духе философии «железо плюс софт».

Когда ждать Liquid Glass

Liquid Glass появится во всех новых версиях операционных систем Apple — iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Первая бета уже доступна разработчикам, финальные релизы запланированы на осень 2025 года.