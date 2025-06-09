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На конференции WWDC 2025 Apple объявила о переходе на новую схему нумерации всех программных платформ. Отныне версии операционных систем будут соответствовать году выпуска — начиная с индекса 26. Новая система охватывает iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS и visionOS.

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Содержание
1. Что изменилось
2. Почему это важно
3. Что будет дальше

Что изменилось

Вместо прежней разрозненной нумерации — например, iOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 — теперь все платформы синхронизированы:

  • iOS 26 для iPhone
  • macOS 26 Tahoe для Mac
  • iPadOS 26 для iPad
  • watchOS 26 для Apple Watch
  • tvOS 26 для Apple TV
  • visionOS 26 для Vision Pro и будущих устройств

Как уточнила Apple, номер 26 символизирует следующий календарный год (2026) — именно по такому принципу теперь будет строиться нумерация. Это упрощает понимание: пользователю достаточно знать текущий год, чтобы определить актуальность программного обеспечения.

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Почему это важно

Ранее между версиями платформ Apple существовали несогласованности, особенно после запуска новых систем — таких как visionOS. Унификация номеров делает экосистему более логичной, упрощает поддержку, документацию и взаимодействие между устройствами.

Apple отметила, что это «наиболее последовательная и понятная система в истории компании».

Что будет дальше

С 2025 года все обновления ОС Apple будут выходить с единым номером, соответствующим следующему году. Это касается не только крупных осенних релизов, но и промежуточных обновлений: например, в 2026 году ожидается выход версий 26.1, 26.2 и т.д.

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