На конференции WWDC 2025 Apple объявила о переходе на новую схему нумерации всех программных платформ. Отныне версии операционных систем будут соответствовать году выпуска — начиная с индекса 26. Новая система охватывает iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS и visionOS.
Что изменилось
Вместо прежней разрозненной нумерации — например, iOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 — теперь все платформы синхронизированы:
- iOS 26 для iPhone
- macOS 26 Tahoe для Mac
- iPadOS 26 для iPad
- watchOS 26 для Apple Watch
- tvOS 26 для Apple TV
- visionOS 26 для Vision Pro и будущих устройств
Как уточнила Apple, номер 26 символизирует следующий календарный год (2026) — именно по такому принципу теперь будет строиться нумерация. Это упрощает понимание: пользователю достаточно знать текущий год, чтобы определить актуальность программного обеспечения.
Почему это важно
Ранее между версиями платформ Apple существовали несогласованности, особенно после запуска новых систем — таких как visionOS. Унификация номеров делает экосистему более логичной, упрощает поддержку, документацию и взаимодействие между устройствами.
Apple отметила, что это «наиболее последовательная и понятная система в истории компании».
Что будет дальше
С 2025 года все обновления ОС Apple будут выходить с единым номером, соответствующим следующему году. Это касается не только крупных осенних релизов, но и промежуточных обновлений: например, в 2026 году ожидается выход версий 26.1, 26.2 и т.д.