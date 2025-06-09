На конференции WWDC 2025 Apple объявила о переходе на новую схему нумерации всех программных платформ. Отныне версии операционных систем будут соответствовать году выпуска — начиная с индекса 26. Новая система охватывает iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS и visionOS.

Что изменилось

Вместо прежней разрозненной нумерации — например, iOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 — теперь все платформы синхронизированы:

iOS 26 для iPhone

для iPhone macOS 26 Tahoe для Mac

для Mac iPadOS 26 для iPad

для iPad watchOS 26 для Apple Watch

для Apple Watch tvOS 26 для Apple TV

для Apple TV visionOS 26 для Vision Pro и будущих устройств

Как уточнила Apple, номер 26 символизирует следующий календарный год (2026) — именно по такому принципу теперь будет строиться нумерация. Это упрощает понимание: пользователю достаточно знать текущий год, чтобы определить актуальность программного обеспечения.

Почему это важно

Ранее между версиями платформ Apple существовали несогласованности, особенно после запуска новых систем — таких как visionOS. Унификация номеров делает экосистему более логичной, упрощает поддержку, документацию и взаимодействие между устройствами.

Apple отметила, что это «наиболее последовательная и понятная система в истории компании».

Что будет дальше

С 2025 года все обновления ОС Apple будут выходить с единым номером, соответствующим следующему году. Это касается не только крупных осенних релизов, но и промежуточных обновлений: например, в 2026 году ожидается выход версий 26.1, 26.2 и т.д.