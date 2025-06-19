Компания Midjourney представила свою первую специализированную ИИ-модель для создания видеороликов, получившую название V1. Данная разработка позволяет пользователям сперва создавать статические изображения, а затем трансформировать их в динамичные сцены посредством интеллектуального алгоритма.

Midjourney V1 предлагает два режима работы: автоматический, при котором анимация генерируется одним кликом, и ручной, предоставляющий пользователю возможность детально описывать желаемые действия персонажей и происходящие события. Опция Low motion фиксирует камеру, тогда как High motion предназначена для сцен с активным движением как объекта, так и камеры.

Генерация видео доступна и на основе загруженных изображений. Для этого необходимо перенести изображение в строку запроса, обозначить его как исходный кадр и добавить текстовое описание для создания анимации. Максимальная продолжительность ролика составляет 5 минут, но ее можно увеличить до четырех раз, примерно на четыре секунды за каждый раз.

Стоимость базовой подписки на «услуги» V1 стоит 10 долларов (790 руб.) в месяц. Пользователи тарифных планов Pro за 60 долларов (4 725 руб.) в месяц и Mega за 120 долларов (9 450 руб.) получают неограниченное количество генераций. Midjourney также сообщил о планах пересмотреть свою тарифную политику в течение следующего месяца.