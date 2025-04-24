Google продолжает интегрировать искусственный интеллект во все уголки своего офисного пакета, делая Workspace не просто удобным, но и интеллектуальным. Сегодня компания анонсировала новую порцию обновлений, в числе которых — создание аудиообзоров на основе документов, интеллектуальная помощь в планировании встреч и инструмент Canvas для работы с текстом и кодом.

Эти нововведения основаны на модели Gemini и направлены на то, чтобы сделать повседневную работу более эффективной, а взаимодействие с документами — более гибким.

Подкасты из документов: как работает функция Audio Overview

Одним из самых заметных дополнений стал инструмент Audio Overview — ранее он дебютировал в экспериментальном сервисе NotebookLM, а теперь перекочевал в Google Workspace. С его помощью можно создавать подкастоподобные аудиофайлы, основанные на загруженных документах и презентациях.

Функция особенно полезна при работе с исследовательскими материалами: она способна создавать голосовые обзоры, опираясь исключительно на предоставленные файлы. Всё озвучивается в естественном диалоговом стиле, что помогает усваивать информацию на слух. Аудиофайлы можно скачивать и использовать, например, для подготовки к презентациям или прослушивания в дороге.

Canvas: генерация и редактирование текста и кода

Вторым значимым нововведением стал инструмент под названием Canvas. Он позволяет пользователям создавать черновики, редактировать тексты и даже оптимизировать программный код с помощью ИИ. Весь процесс основан на модели Gemini: она помогает формулировать идеи, улучшать структуру и просматривать предварительные результаты работы.

Созданные в Canvas материалы можно сохранять и переносить в Google Docs для дальнейшего редактирования и совместной работы.

Календарь сам находит встречи в почте

Интеллектуальные функции также появились в Календаре. Теперь Gemini умеет самостоятельно определять, если в письмах содержатся данные о предстоящих событиях, и предлагает добавить их в календарь. Если пользователь пропустил такие письма, ИИ напомнит о возможной встрече, открыв окно чата с соответствующей информацией.

Это направление особенно активно развивается в корпоративных ассистентах: такие возможности уже присутствуют в продуктах Microsoft и стартапов вроде Martin AI, и теперь Google не отстаёт, предлагая собственный аналог.

ИИ всё глубже встраивается в офисные платформы

Интеграция ИИ в Google Workspace — это часть более масштабной стратегии компании, направленной на усиление конкуренции с Microsoft 365 и другими решениями. В прошлом году Google уже представил чат Gemini в Gmail, Docs и Календаре. Сегодняшние обновления делают Workspace полноценной платформой с глубоким участием ИИ в каждодневных задачах.

Такие функции могут особенно заинтересовать бизнес-клиентов: чем чаще сотрудники будут использовать возможности ИИ в своей почте, документах и расписаниях, тем выше будет общий уровень внедрения новых технологий в компании.