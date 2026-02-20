DuckDuckGo расширил возможности Duck.ai: теперь в приватном чат‑интерфейсе можно не только генерировать изображения, но и редактировать свои фотографии по текстовым подсказкам. Функция доступна бесплатно и не требует учётной записи; подписчики получают увеличенные суточные лимиты.

Пользователь выбирает «New Image» в боковом меню, загружает файл (JPEG, JPG, PNG или WebP) или перетягивает картинку в поле ввода, описывает желаемые изменения — а дальше работу выполняет модель OpenAI, которую использует Duck.ai.

Как редактировать изображения в Duck.ai

Форматы: JPEG, JPG, PNG, WebP.

Запуск: «New Image» → «Start with an image» или перетаскивание в поле запроса.

Доступ: бесплатно, без регистрации; подписчики — больше операций в сутки.

Модель: обработка выполняется на стороне OpenAI.

Хранение: загруженные изображения остаются локально на устройстве пользователя.

Это не «фоторедактор» в классическом смысле — скорее текстовый интерфейс для инпейтинга и ретуши через генеративную модель. Подсказки работают как в других популярных сервисах: опишите, что удалить, добавить или изменить, и модель предложит вариант.

Приватность и обработка данных

DuckDuckGo подчёркивает приватный подход: перед отправкой запроса в OpenAI сервис удаляет метаданные изображения и IP‑адрес пользователя. Компания также заявляет, что загруженные файлы хранятся локально, что снижает риск долгосрочной утечки.

Однако важно понимать компромисс: хотя метаданные и IP убирают, сами пиксели и текстовый запрос всё равно передаются третьей стороне — OpenAI. Это стандартный для рынка компромисс между удобством работы с мощными моделями и полной изоляцией от внешних провайдеров.





DuckDuckGo также напомнил, что Duck.ai — отдельная платформа от основного поисковика, и тем, кто не хочет связывать поиск с AI‑функциями, доступен интерфейс без ИИ на noai.duckduckgo.com.

Как это выглядит на фоне конкурентов

Редактирование изображений через текст уже предлагают ChatGPT/OpenAI, Midjourney и сервисы типа Google Photos — у каждого свой набор инструментов и уровня приватности. Главное отличие Duck.ai — ставка на опции, которые уменьшают количество метаданных и дают возможность пользоваться функцией без учётной записи.

Остаётся вопрос о семантике результата и маркировке: DuckDuckGo получил запрос о поддержке C2PA‑метаданных для пометки сгенерированных изображений и пока не дал окончательного ответа. Без такой маркировки пользователи и платформы остаются в зоне неопределённости при распространении редактированных картинок.

Что дальше для Duck.ai

Duck.ai уже превратился из эксперимента в набор реальных инструментов: генерация, а теперь и редактирование изображений. Следующий шаг — улучшение качества инпейтинга, прозрачность маркировки контента и честная политика лимитов для всех пользователей. Если DuckDuckGo пройдёт этот путь сохраняя удобство и приватность, сервис получит аргумент для привлечения пользователей, уставших от обмена данными на больших платформах.