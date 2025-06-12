Snapdragon 8 Elite уже используется во множестве мощных Android-смартфонов, но теперь появились утечки, касающиеся следующего поколения — Snapdragon 8 Elite Gen 3. Согласно источнику Digital Chat Station на Weibo, новый чипсет Qualcomm под кодовым названием SM8950 может выйти в двух вариантах.

Менее производительный вариант, предварительно обозначенный как SM8945, сравнивается с подходом Apple, которая использует чипы A и A Pro в своих iPhone. Например, iPhone 16 и 16 Plus получили чип A18, а более дорогие модели Pro и Pro Max оснащаются A18 Pro с расширенным кэшем и улучшенной графикой — при одинаковом процессоре.

Ожидается, что оба чипа Qualcomm будут производиться по 2-нм техпроцессу TSMC. Однако есть и плохие новости: по данным источника, стоимость нового процессора резко возросла. Это может привести к удорожанию флагманских смартфонов, начиная с конца 2026 года.

В результате Snapdragon 8 Elite Gen 3 может использоваться только в премиальных моделях, тогда как более доступные флагманы получат SM8945. Таким образом, устройства вроде Galaxy S27 и Xiaomi 17 могут продемонстрировать менее выдающуюся производительность по сравнению с их Pro или Ultra-версиями.

Пока Qualcomm официально не представила даже Snapdragon 8 Elite Gen 2, так что планы могут измениться до предполагаемого запуска третьего поколения ближе к концу 2026 года.