Несмотря на планы Xiaomi по выпуску собственного чипсета, компания продолжит использовать процессоры Qualcomm в своих флагманах. Компании подписали новое многолетнее соглашение, подтверждающее продолжение стратегического сотрудничества.

По условиям соглашения, Qualcomm будет и дальше поставлять свои топовые Snapdragon 8-серии чипсеты для премиальных смартфонов Xiaomi, в том числе и для будущих поколений, включая новый чип, который Qualcomm официально представит в сентябре этого года. Xiaomi будет одной из первых компаний, которые его внедрят.

Хотя Xiaomi также анонсировала собственный процессор “XRING 01”, который, по слухам, появится в одном из будущих флагманов, это не исключает использование Snapdragon в других моделях. Компания планирует использовать сразу обе платформы в зависимости от линейки и задач устройства.

Соглашение также включает расширение партнёрства за пределами мобильных устройств. Qualcomm и Xiaomi планируют совместную работу в таких категориях, как автомобили, AR/VR-устройства, носимая электроника, планшеты и умные дома. Qualcomm подчеркнула, что будет оказывать техническую поддержку и предоставлять передовые технологии для всей экосистемы Xiaomi.

Партнёрство между компаниями началось с выхода первого смартфона Xiaomi Mi 1 в 2011 году и продолжает развиваться. Последние устройства серии Mi 15 стали коммерчески успешными благодаря чипу Snapdragon 8 Elite — самому мощному на рынке мобильных SoC. В автомобильной сфере Xiaomi SU7 использует Snapdragon Cockpit и Auto 5G Modem-RF, а в сегменте носимых устройств — чипы Snapdragon S7 и W5+ Gen 1.

Стороны подтвердили намерение продолжать тесную интеграцию решений Qualcomm в продуктах Xiaomi на протяжении следующих лет, чтобы и дальше формировать передовой технологический опыт в глобальном масштабе.