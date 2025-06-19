Компания Xiaomi готовит к запуску свой новый флагманский планшет — Pad 7s Pro. Устройство уже засветилось в базе Geekbench и может быть представлено в Китае до конца месяца.

Дисплей, корпус и чип собственной разработки

По утечке от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi Pad 7s Pro получит 12,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3.2K и частотой обновления 144 Гц. Яркость панели достигнет 1000 нит, а технология DC Dimming снизит нагрузку на глаза. Также сообщается о специальной версии планшета с мягким экраном для комфортного чтения.

Планшет будет построен на фирменном процессоре Xring O1 с частотой до 3,4 ГГц. Толщина корпуса составит всего 5,8 мм, при этом вес — 576 граммов. Несмотря на крупные габариты, устройство обещает быть удобным в повседневном использовании.

Быстрая зарядка, камеры и аксессуары

Xiaomi Pad 7s Pro оснастят аккумулятором ёмкостью 10 610 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это обеспечит быструю подзарядку даже при внушительной батарее.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — 32 Мп. В планшет также встроена система из четырёх микрофонов, а в числе поддерживаемых аксессуаров — магнитная клавиатура и новый стилус Xiaomi Focus Touch Pen.

Программная основа и дата выхода

Устройство будет работать на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Официальный анонс ожидается в Китае в ближайшие недели. Возможно, Pad 7s Pro представят вместе с складным смартфоном Xiaomi Mix Flip 2 — единственным гибким устройством бренда, запланированным на 2025 год.