Xiaomi представила обновленный Redmi Pad 2, который значительно превосходит оригинальную модель 2022 года благодаря ряду важных улучшений. Этот бюджетный планшет ориентирован на пользователей, ищущих надежное устройство с современными характеристиками.

Redmi Pad 2: яркий, плавный и более крупный дисплей

Первый Redmi Pad дебютировал с 10,61-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц, а максимальная яркость составляла около 400 нит. В новой версии эти показатели значительно улучшены: планшет получил 11-дюймовую ЖК-панель с разрешением около 2500 пикселей и яркостью до 600 нит. Хотя частота обновления осталась на уровне 90 Гц, изображение стало еще более ярким и четким.

Redmi Pad 2 оснащен новым чипсетом MediaTek Helio G100 Ultra, который превосходит по мощности предыдущий Helio G99. Это обеспечивает более плавную работу системы, улучшенную многозадачность и комфортное использование в мобильных играх. В зависимости от региона, объем оперативной памяти варьируется: в базовой версии — 4 ГБ + 128 ГБ, а в топовых — до 8 ГБ RAM и 256 ГБ встроенной памяти. В индийской версии доступна конфигурация с 3 ГБ RAM и 64 ГБ памяти.

Благодаря увеличенным размерам планшета он получил аккумулятор емкостью уже 9000 мАч — это на 1000 мАч больше по сравнению с оригиналом. Несмотря на сохранение скорости быстрой зарядки в 18 Вт, время автономной работы заметно выросло. Кроме того, Redmi Pad 2 работает под управлением новой операционной системы HyperOS 2.0 на базе Android 15, что обеспечивает современный интерфейс, новые функции и улучшенную производительность.