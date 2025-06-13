После дебюта в апреле на рынке Китая, компания Nubia объявила о глобальном релизе планшета Nubia Pad Pro. Аппарат унаследовал внешний вид и главные параметры китайской версии, за исключением некоторых вариантов памяти, а вот стоимость была пересмотрена.

Nubia Pad Pro оснащен 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2880×1800 точек (2,8K), частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 840 Гц. Внутри устройства установлен чип Snapdragon 8 Gen 3, работающий совместно с оперативной памятью до 16 ГБ и внутренним накопителем до 512 ГБ в топовой комплектации.

Среди прочих особенностей: одинарная основная камера на 13 Мп, 20-мегапиксельная фронтальная камера и батарея емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. В качестве дополнительного аксессуара предлагается клавиатура с 78 клавишами для удобного ввода текста.

Международные продажи Nubia Pad Pro стартуют 24 июня в трех вариантах: 8/256 ГБ по цене 419 евро (37 700 руб.), 12/256 ГБ за 489 евро (44 000 руб.) и 16/512 ГБ за 579 евро (52 115 руб.). Модель с накопителем на 1 ТБ будет доступна исключительно на китайском рынке.