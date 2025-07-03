Если моргнешь — проиграешь, и Apple, похоже, снова моргает. Компания, которая когда-то изменила мир смартфонов с выходом первого iPhone, явно проиграла гонку складных устройств.

Только сейчас Apple, по имеющимся данным, решила выйти на рынок складных телефонов. Как уже сообщалось ранее, Тим Кук и команда готовят к выпуску первый складной iPhone, запуск которого ожидается в 2026 году вместе с серией iPhone 18. А вот планы по выпуску крупного складного iPad отложены из-за высоких затрат и ограниченного спроса.

Практически все крупные бренды уже годами выпускают складные смартфоны, а вот рынок складных планшетов остается малоисследованным. Есть, например, Huawei MateBook Fold с экраном 13 дюймов, который разворачивается в 18-дюймовый дисплей, но, технически, это ноутбук.

Apple могла бы стать первопроходцем на рынке складных планшетов. Представьте себе складной iPad mini — он стал бы еще более портативным, чем нынешняя версия. iPad mini — мощное, но компактное и легкое устройство, которое удобно носить с собой, что и делает его таким популярным. А теперь представьте, что оно складывается пополам и помещается в карман брюк.





Или, например, складной iPad Air — достаточно мощный для большинства задач, но при этом легкий и удобный для повседневного использования. Он предлагает современные функции без чрезмерной цены, и если бы он еще и складывался, это был бы отличный бонус.

Тем временем появились слухи том, что Huawei работает над складным планшетом. Подробностей почти нет, ни характеристик, ни изображений, но неудивительно будет, если уже через несколько месяцев мы увидим официальный анонс нового складного планшета Huawei.





Складные планшеты кажутся перспективными: они объединяют преимущества большого дисплея с удобством компактного форм-фактора, который легко помещается в сумку или даже в крупный карман. Это делает их идеальными для тех, кто хочет комфортно смотреть видео, читать, работать с документами и заниматься многозадачностью.

Так что, скорее всего, Apple не станет первой компанией, выпустившей складной планшет. При этом многим пользователям вряд ли будет интересно устройство от Huawei, даже если оно выйдет намного раньше. Многие по-прежнему остаются верны Apple, независимо от того, сколько времени компании нужно, чтобы выпустить новинку. До санкций Huawei набирала серьезную популярность и, по мнению некоторых, могла угрожать лидерству iPhone.





Сейчас это уже не так, но старый соперник Apple может вновь вырваться вперед.