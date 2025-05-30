Huawei продолжает активно развивать линейку складных устройств. После анонса первого ноутбука с гибким экраном — MateBook Fold Ultimate Design — компания приступила к разработке складного планшета. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station.

Складной планшет Huawei: что известно

По словам источника, Huawei действительно работает над новым устройством, однако технические характеристики пока остаются в тайне. Ожидается, что в разложенном состоянии планшет получит экран диагональю от 12 до 14 дюймов, а в сложенном формате будет удобным для транспортировки и использования на ходу. Аналогично складным смартфонам, планшет может получить дополнительный внешний дисплей для быстрого доступа к уведомлениям и основным функциям.

Подробности о процессоре, камерах и других характеристиках Huawei, вероятно, раскроет ближе к анонсу. Пока же известно, что компания также работает над новым складным смартфоном Mate X7, запуск которого ожидается во второй половине этого года. Mate X7 будет оснащен фирменным процессором Huawei серии Kirin.

Ожидается, что складной планшет Huawei пополнит линейку гибких устройств бренда, куда уже входят раскладные телефоны Pura X, устройства с горизонтальным и вертикальным складыванием, а также ноутбук с гибким экраном.