Агентство перенесло запуск с 8 февраля минимум на март после проблем с заправкой сверхтяжёлой ракеты Space Launch System — те же неполадки тормозили миссию Artemis 1 в 2022 году.

Целевая дата запуска Artemis 2 сдвинута с 8 февраля на март 2025 года из-за утечек жидкого водорода

Проблемы проявились в тех же узлах ракеты SLS, что и перед стартом беспилотной Artemis 1 в ноябре 2022-го

Четвёрка астронавтов выйдет из двухнедельного карантина и вернётся в него за 14 дней до нового старта

NASA провело двухсуточную генеральную репетицию запуска — так называемую wet dress rehearsal — на стартовой площадке Космического центра Кеннеди во Флориде. Учения начались 31 января в 20:13 по восточному времени США, когда стартовая команда заняла свои позиции в центре управления. За полтора дня инженеры включили обе ступени ракеты-носителя Space Launch System, зарядили батареи капсулы Orion и прошли большую часть намеченной программы. Но главный этап — заправка ракеты топливом — выявил серьёзные проблемы.

Утечка в том же месте, что и два года назад

Во время заправки 2 февраля в баки SLS заливали свыше 2,65 миллиона литров криогенного жидкого водорода и жидкого кислорода. В интерфейсе подачи водорода в центральную ступень обнаружилась утечка — инженеры потратили несколько часов на её устранение, что сбило график учебного отсчёта. Команда останавливала подачу водорода, давала соединению прогреться для повторной посадки уплотнений, меняла скорость потока. В итоге баки удалось заполнить и поддерживать заправленными, однако в конце имитации обратного отсчёта интенсивность утечки резко возросла — NASA прервало учения за пять минут до условного старта.

Утечки водорода выглядят идентичными тем, что преследовали Artemis 1 перед её запуском. Все они происходили в одной точке — на стыке с пупом хвостовой мачты обслуживания, магистралью, подающей топливо из мобильной башни в SLS. Из-за многократных утечек первую миссию программы, изначально запланированную на весну 2022 года, отложили до ноября того же года. Полёт прошёл успешно: беспилотная капсула Orion облетела Луну и вернулась на Землю.

Помимо утечки, репетиция выявила ещё несколько нештатных ситуаций. Несколько раз обрывалась аудиосвязь — подобное случалось и в недели перед учениями. Клапан, связанный с герметизацией люка экипажного модуля Orion, недавно заменили, и его пришлось подтягивать заново. Операции по закрытию капсулы и подготовке к посадке экипажа заняли больше времени, чем планировалось. Сама четвёрка астронавтов в учениях не участвовала — посадка людей на борт не входит в программу wet dress rehearsal.





Экипаж выходит из карантина до переноса даты

Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен находятся в карантине в Хьюстоне с 21 января. Они должны были прилететь во Флориду 4 февраля для финальной подготовки к старту 8-го числа, но теперь этот переезд отменён. Экипаж выйдет из изоляции и вернётся в неё за две недели до обновлённой целевой даты запуска.

В марте для Artemis 2 открыты пять стартовых окон: с 6 по 9 и 11 марта. Если миссия не уложится в этот период, следующая серия дат приходится на апрель — 1, с 3 по 6 и 30 апреля. «Инженеры преодолели несколько трудностей за два дня испытаний и выполнили многие из намеченных задач, — говорится в заявлении NASA от 3 февраля. — Чтобы дать командам время проанализировать данные и провести вторую генеральную репетицию, агентство переносит старт на март как самую раннюю возможную дату».

NASA проведёт пресс-конференцию 4 февраля в 13:00 по восточному времени (21:00 мск), на которой подробнее расскажет о результатах wet dress rehearsal. Когда бы ни стартовала Artemis 2, это будет историческое событие: ни один человек не покидал низкую околоземную орбиту с декабря 1972 года, когда экипаж Apollo 17 вернулся с Луны.