В этом месяце в Китае ожидается анонс новых смартфонов от OnePlus — OnePlus Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing Edition. Эти модели привлекут внимание благодаря своим уникальным дизайнам и передовым техническим характеристикам.

Основные особенности и дизайн

На предварительных изображениях, появившихся в китайской социальной сети, видно, что оба устройства получат совершенно иной дизайн модуля камеры по сравнению с моделями Ace 5 и Ace 5 Pro, которые были представлены в декабре 2024 года.

Дизайн модуля камеры: В то время как текущие модели оснащены круглым модулем, на новых снимках видно, что у Ace 5 Ultra и Racing Edition он будет выполнен в виде вертикального острова с двойной камерой.

В то время как текущие модели оснащены круглым модулем, на новых снимках видно, что у Ace 5 Ultra и Racing Edition он будет выполнен в виде вертикального острова с двойной камерой. Расположение камер: На изображениях устройство слева — это, скорее всего, OnePlus Ace 5 Ultra, у которого двойная камера расположена вертикально внутри модуля со светодиодной вспышкой. В то время как Racing Edition, судя по всему, находится справа — у него также двойная вертикальная камера, но со вспышкой, расположенной справа.

Технические характеристики

Согласно слухам и утечкам, эти модели будут отличаться следующими ключевыми параметрами:

OnePlus Ace 5 Racing Edition:

Экран: 6,77-дюймовый LTPS OLED с разрешением около 1.5K (1440p) и частотой обновления 144 Гц.

Аккумулятор: емкостью около 7000 мАч.

Зарядка: поддержка быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

OnePlus Ace 5 Ultra:

Экран: чуть больше — диагональю 6,83 дюйма, также LTPS OLED с разрешением около 1.5K и частотой обновления 144 Гц.

Аккумулятор: аналогично — емкостью примерно 7000 мАч.

Зарядка: более быстрая — до 100 Вт.

Обе модели предполагается будут оснащены основной камерой на 50 Мегапикселей, что соответствует современным стандартам для флагманских устройств.

Согласно последним данным, OnePlus Ace 5 Ultra может остаться эксклюзивом для китайского рынка. Для международного рынка существует вероятность появления переименованной или улучшенной версии — например, OnePlus Nord 5, которая может быть основана на базе Racing Edition или Ace 5.