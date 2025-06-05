Xiaomi готовится к запуску сразу нескольких флагманских устройств, включая компактный смартфон и складную модель. Один из самых обсуждаемых девайсов — Xiaomi 16, и, если верить последним утечкам, он может превзойти конкурентов практически по всем ключевым параметрам.

Несмотря на то что ранее в сеть попадала противоречивая информация, авторитетный инсайдер Digital Chat Station уточнил детали, касающиеся аккумулятора. Ранее говорилось о батарее на 6 800 мАч, но теперь утверждается, что Xiaomi удалось уместить в компактный корпус ещё более ёмкий аккумулятор — на 7 000 мАч.

Для сравнения:

Samsung Galaxy S25 оснащён батареей на 4 000 мАч;

OnePlus 13s — 6 260 мАч.

Таким образом, Xiaomi 16 становится безусловным лидером по автономности среди компактных флагманов.

Но дело не только в батарее. Xiaomi 16, по слухам, оснастят новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, который Qualcomm представит только в сентябре. Между тем, Galaxy S25 и OnePlus 13s работают на Snapdragon 8 Elite, причём Samsung использует слегка разогнанную версию.

Фотовозможности тоже впечатляют: ожидается, что Xiaomi 16 получит тройную камеру с тремя сенсорами по 50 Мп, включая основной 1/1.3-дюймовый сенсор и перископный телеобъектив. Galaxy S25 также имеет тройную камеру, но использует меньшие сенсоры, а у OnePlus 13s — всего два модуля.

Xiaomi 16 — это пример того, как запуск флагмана во второй половине года позволяет производителю обойти конкурентов, представленных ранее. Благодаря более свежему чипсету, мощной батарее и продвинутой камере, Xiaomi 16 имеет все шансы стать лучшим компактным Android-флагманом 2025 года.