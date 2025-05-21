Компания Xiaomi готовится представить свой новый компактный флагман — Xiaomi 16 — ориентировочно в конце сентября, сразу после официального анонса чипсета Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm. В преддверии релиза в сеть попали первые изображения устройства на основе CAD-эскиза, которые дают представление о его дизайне.

Судя по скетчу, Xiaomi 16 будет представлять собой эволюцию дизайна Xiaomi 15. Главным визуальным элементом вновь станет закруглённый квадратный (squircle) модуль камеры, расположенный в верхнем левом углу задней панели. Ожидается, что смартфон получит двухцветный дизайн корпуса, что особенно хорошо заметно на рендере, созданном на основе утечки.

В целом, внешний вид устройства не обещает радикальных изменений — это логичное продолжение узнаваемого фирменного стиля Xiaomi для компактных флагманов.

По предварительным данным, Xiaomi 16 получит перископическую телеобъективную камеру и дисплей с диагональю от 6.32 до 6.36 дюйма. Несмотря на компактность, смартфон может оснаститься аккумулятором на 6,800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Также утверждается, что устройство будет обладать одним из лучших экранов среди смартфонов подобного размера.