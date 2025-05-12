Новая утечка из Гонконга раскрыла цену флагманского Sony Xperia 1 VII, который будет представлен уже 13 мая. Смартфон с накопителем на 512 ГБ обойдётся в HK$10 899 (примерно $1400 или €1245) — это на HK$400 (около $51) дороже, чем Xperia 1 VI с аналогичным объёмом памяти. Учитывая динамику, подорожание ожидается и в Европе — примерно на €45.
Причина повышения стоимости — более дорогая начинка. Смартфон получит новый чип Snapdragon 8 Gen 3 Elite, улучшенную аудиосистему и продвинутую камеру.
Ставка на звук и камеру
Sony по-прежнему делает упор на качество звука. Xperia 1 VII получит:
- Поддержку Hi-Res Audio — как по проводу, так и по Bluetooth.
- Технологию DSEE Ultimate на базе ИИ — улучшает сжатые аудиофайлы.
- Кодек LDAC для беспроводной передачи высокого качества.
- Обновлённые фронтальные стереодинамики с на 10% выше давлением звука в низко-среднем диапазоне.
- Использование компонентов от фирменных плееров Sony Walkman.
Камера также впечатляет: добавлен макрорежим 120 мм с ручной фокусировкой, улучшены сенсоры для ночной съёмки и установлен ультраширокоугольный модуль с сенсором, увеличенным в 2,1 раза. Для видео есть функции:
- Auto Framing — автофокус и кадрирование.
- AI Camera Work — отслеживает объект и снижает дрожание.
- Dual Video Mode — объединяет стабилизацию и фокусировку для съёмки с двух камер.
Дисплей, корпус и автономность
Xperia 1 VII сохранит фирменный 6,5-дюймовый 4K OLED-дисплей с пропорциями 21:9. Для комфортного использования на солнце экран оснащён технологией Sunlight Vision, которая регулирует контраст в ярком свете. Также задействованы решения BRAVIA для улучшения яркости и цветопередачи.
Корпус выполнен из стекла с текстурированной рамкой. Остальные характеристики:
- Основная камера: 48 Мп с OIS, 12 Мп ультраширик, 12 Мп телеобъектив-перископ с зумом 70–200 мм.
- Фронтальная камера: 12 Мп.
- Аккумулятор: 5000 мА·ч.
- Поддержка: 3,5 мм аудиоразъём, microSD, USB-C, фронтальные стереодинамики.
- Цвета: чёрный, зелёный, фиолетовый.
- Обещано 4 года обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.
Когда ждать презентацию
Официальный анонс Sony Xperia 1 VII состоится 13 мая в 11:00 по японскому времени (7:30 по индийскому, 5:00 МСК). Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Sony.