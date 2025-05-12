Новая утечка из Гонконга раскрыла цену флагманского Sony Xperia 1 VII, который будет представлен уже 13 мая. Смартфон с накопителем на 512 ГБ обойдётся в HK$10 899 (примерно $1400 или €1245) — это на HK$400 (около $51) дороже, чем Xperia 1 VI с аналогичным объёмом памяти. Учитывая динамику, подорожание ожидается и в Европе — примерно на €45.

Причина повышения стоимости — более дорогая начинка. Смартфон получит новый чип Snapdragon 8 Gen 3 Elite, улучшенную аудиосистему и продвинутую камеру.

Ставка на звук и камеру

Sony по-прежнему делает упор на качество звука. Xperia 1 VII получит:

Поддержку Hi-Res Audio — как по проводу, так и по Bluetooth.

— как по проводу, так и по Bluetooth. Технологию DSEE Ultimate на базе ИИ — улучшает сжатые аудиофайлы.

на базе ИИ — улучшает сжатые аудиофайлы. Кодек LDAC для беспроводной передачи высокого качества.

для беспроводной передачи высокого качества. Обновлённые фронтальные стереодинамики с на 10% выше давлением звука в низко-среднем диапазоне.

в низко-среднем диапазоне. Использование компонентов от фирменных плееров Sony Walkman.

Камера также впечатляет: добавлен макрорежим 120 мм с ручной фокусировкой, улучшены сенсоры для ночной съёмки и установлен ультраширокоугольный модуль с сенсором, увеличенным в 2,1 раза. Для видео есть функции:

Auto Framing — автофокус и кадрирование.

— автофокус и кадрирование. AI Camera Work — отслеживает объект и снижает дрожание.

— отслеживает объект и снижает дрожание. Dual Video Mode — объединяет стабилизацию и фокусировку для съёмки с двух камер.

Дисплей, корпус и автономность

Xperia 1 VII сохранит фирменный 6,5-дюймовый 4K OLED-дисплей с пропорциями 21:9. Для комфортного использования на солнце экран оснащён технологией Sunlight Vision, которая регулирует контраст в ярком свете. Также задействованы решения BRAVIA для улучшения яркости и цветопередачи.

Корпус выполнен из стекла с текстурированной рамкой. Остальные характеристики:

Основная камера: 48 Мп с OIS , 12 Мп ультраширик , 12 Мп телеобъектив-перископ с зумом 70–200 мм .

, , . Фронтальная камера: 12 Мп .

. Аккумулятор: 5000 мА·ч .

. Поддержка: 3,5 мм аудиоразъём , microSD , USB-C , фронтальные стереодинамики .

, , , . Цвета: чёрный, зелёный, фиолетовый .

. Обещано 4 года обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.

Когда ждать презентацию

Официальный анонс Sony Xperia 1 VII состоится 13 мая в 11:00 по японскому времени (7:30 по индийскому, 5:00 МСК). Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Sony.