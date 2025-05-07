Смартфон Sony Xperia 1 VI был представлен 15 мая 2023 года, и, если верить свежим слухам из Японии, его преемник Xperia 1 VII может дебютировать ровно через год — 15 мая 2024 года.

Согласно утечке, в Японии устройство поступит в продажу в день анонса, тогда как международный релиз намечен только на июль. Это не удивительно: Sony уже не раз запускала свои смартфоны на внутреннем рынке с заметной задержкой до глобального выхода.

Xperia 1 VII уже засветился в базе данных Geekbench с новым флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite (ожидаемый Snapdragon 8 Gen 4), дополненным 12 ГБ оперативной памяти — точно как у предшественника. Смартфон будет поставляться с Android 15, несмотря на то что Android 16 может быть выпущен уже к концу июня.

С точки зрения дизайна отличия будут минимальными. Размеры корпуса составят 161,9 × 74,5 × 8,5 мм, что делает устройство немного короче, шире и толще по сравнению с Xperia 1 VI. При этом диагональ дисплея останется прежней — 6,5 дюйма.