Sony готовится официально представить флагман Xperia 1 VII уже 13 мая. В преддверии анонса в сеть попали качественные рендеры устройства, которые демонстрируют три цветовых варианта: чёрный, зелёный и возвращающийся фиолетовый. Смартфон внешне почти не отличается от своего предшественника и по-прежнему использует фирменный вытянутый форм-фактор.

Фокус на камеры: новая ультраширокая и перископный зум

Как и раньше, Sony делает ставку на мобильную фотографию. Все камеры защищены стеклом с просветляющим покрытием Zeiss T*. Основным улучшением стала ультраширокоугольная камера — теперь с сенсором, который в 2,1 раза крупнее, чем в предыдущем поколении. Также сохраняется перископный телеобъектив.

Аудио, дисплей и автономность без компромиссов

Xperia 1 VII получил стереодинамики с улучшенной передачей низких и средних частот. Остаётся и разъём 3.5 мм, что в 2025 году становится редкостью. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч — Sony обещает до двух дней работы. Дисплей, как и раньше, брендирован как Bravia и оснащён двумя датчиками автояркости — спереди и сзади.

Флагманское железо и долгосрочная поддержка

Смартфон работает на Android 15 и получит четыре года обновлений ОС, а также шесть лет обновлений безопасности. Согласно утечке из Geekbench, устройство построено на новом чипе Snapdragon 8 Gen 3 (в листинге указан как Snapdragon 8 Elite) и укомплектовано 12 ГБ оперативной памяти.