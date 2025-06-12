Складной смартфон vivo X Fold5 может стать частью экосистемы Apple

По словам Хан Боксяо, грядущий складной смартфон vivo X Fold5 может интегрироваться в экосистему Apple. Ожидается, что устройство обеспечит совместимость с iPhone, Apple Watch, компьютерами Mac и облачным сервисом iCloud.

Официальные источники сообщают, что vivo X Fold5 сможет дублировать входящие звонки и текстовые сообщения с iPhone. Планируется реализовать функциональность для передачи SMS и кодов верификации с устройств Apple на X Fold5, а также возможность обмена данными о звонках и другой информацией между двумя устройствами.

Кроме того, смартфон будет взаимодействовать с Apple Watch, перенаправляя уведомления и входящие вызовы. Приложение vivo health сможет собирать данные о состоянии здоровья, полученные с умных часов.

Предполагается, что смартфон vivo сможет функционировать в качестве второго монитора для компьютеров Mac, аналогично iPad. Это позволит расширить рабочее пространство Mac, с возможностью переноса окон и виджетов на экран смартфона.

Также устройство получит прямой доступ к iCloud. Пользователи смогут просматривать и редактировать свои заметки, фотографии и другие файлы из облачного хранилища Apple через встроенное приложение. Для доступа потребуется разовая авторизация через веб-интерфейс iCloud.

Предположительно, презентация vivo X Fold5 состоится в конце июня. Ранее компания продемонстрировала толщину смартфона, а также подчеркнула его исключительную прочность и надежность.