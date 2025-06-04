Компания vivo готовит к релизу новую складную модель — X Fold5, которая станет преемником X Fold3, выпущенного в марте. Несмотря на пропуск цифры «4» в названии, новинка обещает стать значительным шагом вперёд по части дизайна и технических характеристик.

В недавнем видео vivo продемонстрировала, что X Fold5 стал легче предыдущей модели — его вес составляет всего 219 граммов. Теперь представитель бренда опубликовал фотографии, сравнивающие толщину X Fold5 с Apple iPhone 16 Pro Max. На снимках видно, что в разложенном состоянии складной смартфон vivo оказывается тоньше флагмана Apple, а в сложенном — лишь немного толще.

Это особенно впечатляет, учитывая, что iPhone 16 Pro Max имеет толщину 8.3 мм, тогда как X Fold3 в сложенном виде был 10.2 мм. Таким образом, X Fold5 стал одновременно и тоньше, и легче, чем его предшественник.

Дата релиза пока не объявлена официально, но слухи указывают на 10 июля — в этот же день может быть представлен и vivo X200 FE.

По данным инсайдеров, X Fold5 получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Также ожидается аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт по кабелю и 30 Вт по беспроводной сети.

Основной внутренний экран будет представлять собой складную AMOLED-панель диагональю 8.03 дюйма с разрешением «2K+» и частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей — также AMOLED с диагональю 6.53 дюйма и аналогичной частотой обновления.

Фотоблок будет состоять из пяти камер: две фронтальные камеры по 32 МП (по одной на каждом экране), а также тройной модуль на задней панели, включающий основной сенсор Sony IMX921 на 50 МП, ультраширокоугольную камеру с автофокусом и поддержкой макросъёмки, а также телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом на базе сенсора Sony IMX882.

vivo делает ставку на сочетание премиального дизайна и передовых характеристик, предлагая складной смартфон, способный конкурировать как с другими foldable-устройствами, так и с традиционными флагманами.