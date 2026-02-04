До официального анонса серии Galaxy S26 остаётся всего несколько недель, и Samsung начала постепенно раскрывать ключевые особенности будущих флагманов. Ранее компания представила функцию Privacy Display, направленную на защиту данных от посторонних взглядов, а теперь переключила внимание на возможности камер линейки Galaxy S26.

В серии коротких тизерных видеороликов Samsung сделала акцент на качестве видеосъёмки при слабом освещении и работе зума в моделях Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Во всех трёх роликах также можно заметить обновлённый дизайн блока камер, который ранее уже появлялся на утёкших рендерах новых флагманов компании.

Согласно последним утечкам, Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат 12-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом, основную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 10-мегапиксельный телефотообъектив с оптической стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом.

Galaxy S26 Ultra, как ожидается, будет оснащён 12-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом, основной 200-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с автофокусом, 10-мегапиксельным телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и ещё одним 50-мегапиксельным телеобъективом с пятикратным оптическим зумом — оба с оптической стабилизацией.

Все три смартфона, по слухам, будут поддерживать запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду на всех камерах, а также съёмку в 8K при 30 кадрах в секунду на основную камеру. Версия Ultra дополнительно может получить возможность записи 8K-видео при 30 кадрах в секунду с использованием сверхширокоугольной камеры и 5-кратного телеобъектива.





Кроме того, серия Galaxy S26, как сообщается, будет поддерживать формат Advanced Professional Video. Он занимает меньше места по сравнению с конкурентными форматами и предоставляет больше возможностей для последующей обработки видео, что может быть особенно интересно продвинутым пользователям и создателям контента.