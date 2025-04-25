До официального релиза остаются считаные недели, но Samsung уже успела ненароком раскрыть стоимость нового Galaxy S25 Edge. Причём сделала это сама — через промо-страницу на своём канадском сайте. Теперь мы знаем, сколько будут стоить модели с 256 и 512 ГБ памяти, и ценник вполне соответствует статусу флагманского устройства.

По информации, опубликованной на сайте Samsung Canada (и замеченной журналистами Sammobile), Galaxy S25 Edge фигурировал в списке устройств, участвующих в акции: при покупке смартфона предлагалась 20% скидка на планшет Galaxy Tab S10 FE. В таблице участвующих моделей оказались и цены на S25 Edge — как на версию с 256 ГБ, так и на 512 ГБ. И всё это — в открытом доступе.

Galaxy S25 Edge оценили в 1678 и 1858 канадских долларов

Публикацию первым заметил пользователь Bluesky Роланд Квандт, который изучал условия акции на французской версии сайта Samsung. Вскоре цены подтвердили и другие источники. Согласно утечке, модель с 256 ГБ памяти будет стоить 1678 канадских долларов (около $1200), а вариант с 512 ГБ обойдётся в 1858 CAD (примерно $1400).

Интересно, что незадолго до этого в Сети появились и корейские цены на тот же смартфон — они оказались немного ниже: $1049 и $1140 соответственно. Сколько будет стоить Galaxy S25 Edge в США, пока неизвестно, но очевидно, что речь пойдёт о сумме свыше $1000.

Анонс — 13 мая, продажи стартуют с конца месяца

Ожидание осталось недолгим: Samsung уже подтвердила, что проведёт презентацию Galaxy S25 Edge 13 мая. В Южной Корее смартфон поступит в продажу 23 мая, а в США и Канаде — 30 мая. Физически устройство уже показывали на январском мероприятии Galaxy Unpacked и на выставке MWC, но технические характеристики и ключевые функции до сих пор не раскрывались.

Учитывая ценовую категорию, можно ожидать, что компания сделает ставку на премиальный дизайн и продвинутые AI-функции, чтобы оправдать стоимость новинки. Теперь, когда цены уже известны, остаётся только дождаться полного официального анонса.