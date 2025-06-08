Компания Honor готовится к обновлению своего начального сегмента линейки, представив новый смартфон Honor X6c. Этот аппарат, вероятно, станет преемником прошлогодней модели X6b, о чем свидетельствуют опубликованные рендеры и технические характеристики. Несмотря на схожий дизайн и аппаратные компоненты с предшественником, в устройстве есть несколько заметных изменений.

Задняя панель X6c сохранила узнаваемую квадратную форму модуля камеры с скошенными краями, характерную для модели X6b. Передняя часть получила небольшие обновления: вместо устаревшей каплевидной выемки в Honor использует современный вырез в виде отверстия для фронтальной камеры, что придает устройству более свежий вид.

Особенностью новинки стала новая кнопка с искусственным интеллектом, расположенная слева на корпусе. Она предназначена для быстрого активации функций AI, таких как инструмент “Ластик искусственного интеллекта”. Согласно утечкам, Honor планирует предложить несколько возможностей с использованием ИИ. Смартфон будет доступен в трех цветах: зеленом, черном и белом.

Экран Honor X6c представляет собой 6,61-дюймовую TFT-ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 720 x 1604 пикселей. Устройство также получит защиту по стандарту IP64, обеспечивающую пыле- и водоотталкивающую защиту.

В основе смартфона лежит чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, поддерживающий только 4G-связь и относящийся к среднему сегменту. Он работает под управлением Android 15 с оболочкой Honor Magic OS 9.0. Несмотря на скромные технические характеристики, устройство обещает достойную производительность для повседневных задач.

Камера оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и дополнена QVGA-сенсором для функций измерения глубины или макросъемки. Фронтальная камера на 5 Мп размещена в отверстии в экране.

Аккумулятор емкостью 5100 мАч обеспечивает длительное время работы; в некоторых регионах могут появиться версии с аккумулятором на 5300 мАч. Быстрая зарядка мощностью 35 Вт позволит быстро восполнить запас энергии.