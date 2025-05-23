Red Magic готовит к релизу новое поколение своих игровых смартфонов — серию 10S Pro. В преддверии официального анонса бренд опубликовал ряд тизеров, раскрывающих ключевые характеристики устройств. Среди главных фишек — дисплей с высокой частотой обновления, мощная система охлаждения и ёмкий аккумулятор.

Дисплей и частота обновления

Один из главных акцентов сделан на экране. Новинки получат дисплей с частотой обновления 144 Гц, подэкранной фронтальной камерой и впечатляющим соотношением экрана к корпусу — 95,3%. Red Magic подчёркивает, что популярные игры вроде Call of Duty Mobile Masters, Cross Fire Mobile и League of Legends Mobile смогут работать на 90 Гц, обеспечивая более плавный геймплей по сравнению со стандартными 60 Гц. Кроме того, игра Arena Breakout будет поддерживать как 90 Гц, так и трассировку лучей на всей карте.

Производительность и охлаждение

В основе Red Magic 10S Pro и 10S Pro+ — новейший чип Snapdragon 8 Elite Leading Version. Смартфоны получат до 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного накопителя UFS 4.0. Для отвода тепла используется усовершенствованная система Composite Liquid Metal 2.0 с физическим вентилятором, что особенно важно при длительных игровых сессиях.

Автономность и зарядка

Новинки комплектуются внушительным аккумулятором ёмкостью 7500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, что позволяет быстро пополнять заряд даже при интенсивном использовании.

Программное обеспечение и запуск

Устройства будут поставляться с Android 15 из коробки. Официальный релиз Red Magic 10S Pro и 10S Pro+ намечен на следующую неделю. Ожидается, что новинки заинтересуют всех, кто ищет топовую производительность в мобильных играх и не хочет идти на компромиссы.