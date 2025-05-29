Одной из главных визуальных особенностей Neo 7 Turbo стал прозрачный корпус, сквозь который видны катушка NFC, гравировка кристаллической текстуры и логотип Flash DART. Спереди установлен большой 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 4608 Гц.

Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 9400e — облегчённая версия флагманского Dimensity 9400. В зависимости от конфигурации, смартфон предлагает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и до 512 ГБ быстрой памяти UFS 4.0. Всё это работает на базе Android 15 с оболочкой Realme UI 6.

Одной из ключевых фишек стала батарея ёмкостью 7200 мАч, поддерживающая 100-ваттную быструю зарядку. Это один из самых мощных аккумуляторов в классе, что делает Neo 7 Turbo отличным выбором для активных пользователей.

Основная камера использует 50 МП сенсор Sony IMX882, дополненный 8 МП сверхширокоугольной линзой. Фронтальная камера — 16 МП. Смартфон получил стереодинамики, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, а также защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69, что делает его устойчивым к пыли и воде.

Neo 7 Turbo оснащён модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также инфракрасным сенсором. Это один из самых технологичных смартфонов в своём ценовом сегменте.

Realme представила несколько конфигураций:

12 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней (~$277)

16 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней (~$319)

12 ГБ + 512 ГБ — 2499 юаней (~$346)

16 ГБ + 512 ГБ — 2699 юаней (~$374)

Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае, а первая волна продаж начнётся 31 мая 2025 года.