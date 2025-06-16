Realme расширяет линейку Narzo 80, представив третий смартфон серии — Narzo 80 Lite 5G. Устройство ориентировано на пользователей, которым нужен доступный смартфон с поддержкой 5G, хорошей автономностью и современным программным обеспечением. Ниже — все ключевые характеристики новинки.

Дисплей и дизайн

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (1604×720 пикселей) и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Сенсорный слой работает с частотой до 180 Гц, а максимальная яркость достигает 625 нит. Несмотря на аккумулятор повышенной ёмкости, корпус остался достаточно тонким — 7,94 мм, а вес составляет около 197 граммов.

Narzo 80 Lite получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, а также военный сертификат ударопрочности. Особенностью экрана стала функция Rainwater Smart Touch — управление работает даже при влажных пальцах.

Производительность и ПО

Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6300 — это энергоэффективное решение для недорогих 5G-смартфонов. Аппарат предлагается в двух конфигурациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ, с возможностью расширения оперативной памяти до 12 ГБ за счёт виртуальной RAM.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Аккумулятор и зарядка

Одним из главных достоинств Narzo 80 Lite 5G стал аккумулятор на 6000 мАч, что заметно больше среднего по сегменту. Заряжается устройство через USB-C с мощностью до 15 Вт — соответствующий адаптер уже в комплекте.

Камеры и возможности связи

Основная камера представлена 32‑мегапиксельным сенсором GalaxyCore GC32E2, фронтальная камера на 8 Мп встроена в дисплей. Смартфон поддерживает две SIM‑карты с 5G, двухдиапазонный Wi‑Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS, FM-радио и USB Type‑C.

Цена и доступность

Narzo 80 Lite 5G поступит в продажу в Индии с 20 июня через Amazon и официальный сайт Realme.

Стартовая цена — ₹9,999 (~$115). Доступны два цвета: Crystal Purple и Onyx Black.

Realme продолжает уверенно укрепляться в сегменте доступных 5G-смартфонов, предлагая актуальное ПО, практичный дизайн и сбалансированные характеристики.