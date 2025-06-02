Компания Realme официально выпустила новый доступный 5G-смартфон — Realme C73 5G. Устройство ориентировано на бюджетный сегмент, но при этом предлагает впечатляющий набор характеристик, включая дисплей с частотой 120 Гц, современный чипсет и ёмкий аккумулятор. Разбираемся, что именно предлагает новинка.

Realme C73 5G получил корпус с размерами 165,7 × 76,22 × 7,94 мм и весом 197 граммов. Смартфон имеет степень защиты IP64 от пыли и воды, а также прошёл сертификацию по военному стандарту MIL-STD 810H, что подтверждает его устойчивость к внешним воздействиям. На лицевой панели установлен 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит.

Аппаратная платформа построена на базе чипсета MediaTek Dimensity 6300, в паре с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем стандарта eMMC 5.1. Также поддерживается функция виртуального расширения ОЗУ до 12 ГБ для улучшения многозадачности. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

В фоточасти Realme C73 5G предлагает 32-мегапиксельную основную камеру на базе сенсора GalaxyCore GC32E2 с LED-вспышкой, а также фронтальную камеру на 8 МП (Hi-846W или SC820CS). Среди прочих функций — Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6, боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, один динамик и гибридный слот для карты microSD.

Смартфон выпускается в трёх цветах: Jade Green, Crystal Purple и Onyx Black. На выбор доступны две конфигурации памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ.

Стоимость базовой версии составляет 10 499 рупий (около $125), тогда как за расширенную придётся заплатить 11 499 рупий (примерно $140).