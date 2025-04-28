В сеть попали изображения компоновки нового Samsung Galaxy S25 Edge — тонкой версии флагмана этого года. Несмотря на то что новинка будет уступать по оснащению модели Galaxy S25 Ultra, ее внешний вид останется привычным, что обеспечит плавное встраивание в линейку.

Как будет выглядеть тонкий смартфон Samsung

Известный инсайдер Эван Бласс, ранее уже публиковавший маркетинговые материалы Samsung, на этот раз поделился схемой компоновки гаджета. Ранее в сети также появлялось короткое видео с этим устройством, однако его вскоре удалили — предположительно, по требованию Samsung. Новый слив подтверждает прежние утечки: дизайн аппарата будет максимально близок к другим моделям серии.

Фронтальная часть Galaxy S25 Edge практически идентична основным флагманам Samsung. Единственное заметное отличие — оформление блока камер на задней панели. Смартфон будет ориентирован на пользователей, для которых особенно важна эстетика, поэтому компания сохранила узнаваемый облик.

Технические особенности Galaxy S25 Edge

Согласно слитым материалам, Galaxy S25 Edge будет использовать классическую схему звука: один полноценный динамик плюс стереофония за счет разговорного динамика. Лоток для SIM-карты останется на привычном месте — в нижней части корпуса.

В целом смартфон будет выглядеть очень знакомо, и основное отличие от собратьев, скорее всего, будет ощущаться именно тактильно — благодаря ультратонкому корпусу.

Конкуренция с iPhone 17 Air

Очевидно, этот телефон станет прямым конкурентом грядущего iPhone 17 Air — модели, которой Apple собирается заменить серию iPhone Plus. Как и Samsung, компания из Купертино делает ставку на эстетику: iPhone 17 Air также получит уникальный дизайн задней панели, отличающийся от других моделей линейки.

Ожидается, что Galaxy дебютирует раньше iPhone 17 Air. Если планы Samsung не изменятся, презентация новинки состоится совсем скоро.

Что известно о характеристиках Galaxy S25 Edge

По предварительным данным, смартфон получит камеры, аналогичные флагманскому Galaxy S25 Ultra, а также 12 ГБ оперативной памяти. В качестве процессора может использоваться новый чип Snapdragon 8 Elite.

Важно отметить: Edge — это не упрощенная версия флагмана, а скорее альтернатива для тех, кто хочет получить топовую производительность в более тонком и стильном корпусе. Интересный ход, который подчеркивает внимание Samsung к разным предпочтениям пользователей.

А вам ближе классические массивные флагманы или ультратонкие смартфоны вроде Galaxy S25 Edge? Расскажите в комментариях!