Линейка Redmi Turbo наконец выходит на новый уровень. С выпуском Redmi Turbo 4 Pro компания Xiaomi делает смелую ставку: флагманские технологии по доступной цене. Но что именно делает этот смартфон особенным? Разбираемся.

Новый подход к дизайну

Redmi Turbo 4 Pro приятно удивляет качеством сборки. Вместо пластиковых рамок инженеры установили среднюю рамку из авиационного алюминия, обработанную с помощью ЧПУ. Это решение не только улучшило ощущения в руке, но и серьёзно повысило прочность устройства. Представители Redmi даже продемонстрировали: смартфон выдерживает нагрузку до 70 кг без повреждений.

Кроме того, заднюю панель покрыли матовым стеклом с ультратонкой текстурой в 700 нанометров. Благодаря этому смартфон выглядит премиально и отличается приятной на ощупь поверхностью. Узкие рамки (1,5 мм по бокам и 1,9 мм снизу) и аккуратные закругления придают дизайну лёгкость и современный вид.

Один из лучших экранов в своём классе

Экран Redmi Turbo 4 Pro приятно удивляет своими характеристиками. Здесь установлен 6,83-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Он поддерживает пиковую яркость до 3200 нит, Dolby Vision и мгновенный отклик на касание с частотой 2560 Гц.

Благодаря применению технологии «Qingshan Eye Protection» экран получил сертификацию S++ за защиту зрения. Высокочастотное ШИМ-приглушение и DC-димминг снижают нагрузку на глаза при длительном использовании. В результате даже после нескольких часов просмотра видео или игр глаза устают меньше.

Новый чип Snapdragon 8s Gen 4

Redmi Turbo 4 Pro одним из первых получил процессор Snapdragon 8s Gen 4, созданный по 4-нм техпроцессу. Благодаря ему устройство обеспечивает производительность, близкую к флагманским моделям.

Смартфон предлагает 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 до 1 ТБ. Для поддержания высокой производительности в Redmi установили систему охлаждения с большой испарительной камерой площадью 6000 мм². Более того, дополнительная оптимизация через Rage Engine 4.0 позволяет поддерживать стабильные частоты в тяжёлых играх.

Специальная версия для поклонников Гарри Поттера

Redmi выпустила особую версию смартфона для фанатов волшебного мира. Turbo 4 Pro Harry Potter Edition получил переработанный внешний вид блока камер, 3D-гравировки героев и эксклюзивную упаковку с символикой «Даров Смерти».

При этом изменения затронули и программную часть. Пользователи получают фирменные иконки, волшебные анимации зарядки и тематические обои прямо «из Хогвартса».

Большая батарея и быстрая зарядка

Redmi Turbo 4 Pro оснащён аккумулятором на 7550 мА·ч. Более того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, а также обратную зарядку на 22,5 Вт. Это значит, что полного заряда хватит на весь день активного использования. А при необходимости смартфон легко зарядит другие устройства.

Вдобавок смартфон получил поддержку экстренной связи без сотовой сети на дальности до километра. Такая функция может оказаться крайне полезной в чрезвычайных ситуациях.

Новый ориентир для среднего сегмента

Redmi Turbo 4 Pro стартует с цены 2199 юаней (около 301 доллара). За такую сумму пользователь получает премиальный дизайн, флагманский дисплей, мощный процессор, продвинутую систему охлаждения и большую батарею.

Учитывая ожидаемый скорый выход глобальной версии под брендом Poco F7, Redmi Turbo 4 Pro может стать одним из самых интересных смартфонов 2025 года.