Самые компактные флагманы — те, что меньше 6 дюймов — редкость, но спрос на устройства с диагональю около 6,3″ и топовым чипсетом остаётся высоким. Проблема в том, что такие модели обычно стоят дорого и нередко доступны лишь в ограниченном числе стран. OnePlus нашёл решение первой проблемы, но не второй.

OnePlus 13s выходит эксклюзивно для Индии. Это смартфон с экраном 6,32″, чипсетом Snapdragon 8 Elite и размерами 71,7 мм в ширину, 8,15 мм в толщину и весом 185 г. Он легче Pixel 9 Pro или iPhone 16 Pro, но при этом оснащён куда более ёмкой батареей.

Главная особенность устройства — флагманский процессор. Snapdragon 8 Elite дополнен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 либо 512 ГБ накопителя UFS 4.0. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 4 400 мм² и нововведение — охлаждающий слой на задней панели. Смартфон работает под управлением OxygenOS 15 (на базе Android 15).

Батарея на 5 850 мАч впечатляет не только по меркам мини-смартфонов, но и по современным флагманским стандартам. Для сравнения: Galaxy S25 Ultra имеет аккумулятор на 5 000 мАч, а iPhone 16 Pro Max — на 4 685 мАч. Поддерживается 80-ваттная зарядка SuperVOOC и режим обхода батареи (питание напрямую от розетки).

OnePlus утверждает, что 13s способен более 7 часов воспроизводить BGMI без падения частоты кадров ниже 120 fps и без подзарядки.

Экран — LTPO OLED диагональю 6,32″ и разрешением 1216 × 2640 пикселей. Частота обновления — от 1 до 120 Гц, поддерживается 10-битный цвет и Dolby Vision. Яркость в пиковом режиме достигает 1 600 нит, а минимальное значение — всего 1,1 нит. ШИМ составляет 2 160 Гц.

Основная камера представлена 50 МП сенсором Sony LYT-700 (1/1.56″, 1.0 мкм) с оптикой f/1.8 и OIS. Вторая камера — телефото с 2-кратным зумом, сенсором Samsung JN5 на 50 МП (0.64 мкм) и объективом f/2.0 (только EIS). Обе камеры записывают видео в 4K при 60 fps с Dolby Vision HDR.

Фронтальная камера — 32 МП (1/3.1″, 0.7 мкм) с широкоугольной оптикой (21 мм, 90°, f/2.0) и автофокусом. Поддерживается запись видео в 4K при 30 fps.

В смартфоне используется всенаправленная система из 11 антенн и чип G1 для улучшения стабильности Wi-Fi-соединения.

OnePlus также отказался от привычного ползунка режимов Alert Slider, заменив его на новую Plus Button. Эта кнопка настраивается для переключения режимов звука, включения «Не беспокоить», сохранения контента в Mind Space, запуска ИИ-помощника Plus Mind и других задач.

Среди интерфейсов — поддержка 5.5G в Индии, Wi-Fi 7 (включая be, 2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 6.0 (с поддержкой aptX HD, LDAC и LHDC 5.0), NFC и ИК-порт для управления техникой.

Из полезных функций на базе ИИ — VoiceScribe, который может записывать, переводить и подводить итоги аудио с звонков, встреч и даже видео в сторонних приложениях, включая YouTube, Zoom, WhatsApp и другие. Переводы в реальном времени отображаются как субтитры, а транскрипты и резюме сохраняются в заметках. Фирменный «Телефон» OnePlus также поддерживает перевод и резюме разговоров в реальном времени.

OnePlus 13s будет доступен в трёх цветах:

Green Silk — с мягкой бархатистой текстурой Velvet Glass, вдохновлённой оливковым цветом;

Pink Satin — также с Velvet Glass и нанотекстурой;

Black Velvet — с отделкой под металлический песок.

Цена OnePlus 13s в Индии стартует с 54 999 рупий за версию 12/256 ГБ и достигает 59 999 рупий за вариант 12/512 ГБ. Предзаказы уже открыты и продлятся до 12 июня, когда начнутся поставки.