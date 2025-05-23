Компания Lava Mobiles продолжает расширять линейку доступных устройств. Новинка под названием Lava Shark 5G предлагает достойные характеристики по минимальной цене — с акцентом на экран с частотой 90 Гц, поддержку 5G и современную версию Android.

Shark 5G получил 6,75-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В экране предусмотрен каплевидный вырез под фронтальную камеру на 5 Мп. Основная камера на задней панели — 13 Мп. Также на боковой грани находится сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Смартфон работает на базе чипа Unisoc T765 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Есть поддержка microSD-карт для расширения памяти. Устройство сертифицировано по стандарту IP54, защищено от пыли и брызг, и оснащено разъёмом для наушников 3,5 мм.

За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. В качестве операционной системы используется новейший Android 15.

Lava Shark 5G доступен в двух цветах: Stellar Gold и Stellar Blue. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 7 999 индийских рупий (около $93). Заказ уже открыт как через официальный онлайн-магазин Lava в Индии, так и в розничных точках бренда по всей стране.