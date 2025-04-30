До презентации iPhone 17 остаётся несколько месяцев, но макеты будущих моделей уже активно появляются в сети. Последний из них демонстрирует обновлённый дизайн, который, судя по всему, всё ближе к финальному виду.

Свежие изображения и видео поступили с YouTube-канала AppleTrack, где блогер Сэм Колл сравнил несколько моделей из линейки: iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max. Макеты выглядят реалистичнее, чем предыдущие версии — теперь даже камеры имеют окраску, имитирующую настоящие линзы, а сам корпус не выглядит пластиковым и грубым.

Особенное внимание привлекает iPhone 17 Air — самая тонкая модель в истории Apple. По слухам, толщина корпуса может составить всего 5,6 мм в самом тонком месте. Однако подобная изящность вызывает опасения по поводу прочности корпуса и автономности устройства.

Основные модели (iPhone 17 и Pro-версии) продолжают сохранять узнаваемые черты, но и у них появился заметный редизайн блока камер. Он стал ближе к стилю Google Pixel благодаря горизонтальной «камерной полосе» в верхней части корпуса. Несмотря на это, общий стиль всё же сохраняет фирменные черты Apple.

Одной из главных проблем ультратонкого iPhone 17 Air может стать батарея. Ранее сообщалось о слишком скромной ёмкости аккумулятора, но свежие утечки указывают на то, что Apple нашла способ минимизировать этот недостаток.

На момент релиза, который ожидается в сентябре, iPhone 17 будет конкурировать с Galaxy S25 Edge — ещё одним ультратонким смартфоном, уже тизеренным Samsung. Ожидается, что оба устройства станут настоящими витринами инженерных достижений в премиум-сегменте.