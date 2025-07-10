По слухам, iPhone 17 Air будет представлен в четырех цветовых вариантах: черном, серебристом, светло-золотистом и светло-голубом. По словам одного из руководителей, светло-голубой будет «очень светлым», почти не будет голубым и будет более белым при различных вариантах освещения.

Тема утонченности продолжается в светло-золотой версии, которая отличается приглушенным золотистым оттенком. Похоже, что главной темой этого устройства будет легкость и тонкость, и Apple не хочет, чтобы цвета были яркими и «утяжеляли» смартфон.

По слухам, в настоящее время iPhone 17 Air оснащен чипом A19 Pro, хотя и в меньшей версии, чем в iPhone 17 Pro и Pro Max. Тем не менее, это шаг вперед по сравнению с тем, с чем приходилось работать iPhone 16 Plus, и давайте не будем забывать, что iPhone 17 Air заменяет iPhone 16 Plus. Он также получит тот же объем оперативной памяти, что и Pro.

Так что его единственным недостатком будет маленькая емкость аккумулятора и тот факт, что у него только одна основная камера. Возможно, многие люди закроют глаза на эти минусы в пользу тонкости (от 5,5 мм до 5,65 мм) и легкости (145 г).



