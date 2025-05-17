Apple снова идёт на жертвы ради дизайна — в iPhone 17 Air установят сверхтонкий корпус и совсем небольшую батарею.

В 2025 году Apple собирается заменить линейку iPhone Plus на совершенно новую модель — iPhone 17 Air. Как и следует из названия, смартфон будет ориентирован на минимальный вес и толщину. Но, судя по свежей утечке из цепочки поставок, это скажется не только на размерах, но и на автономности.

По словам источника, близкого к производству, iPhone 17 Air получит аккумулятор ёмкостью всего 2800 мА·ч. Для сравнения, у Galaxy S25 Edge — одного из главных конкурентов — батарея на 3900 мА·ч, и даже она считается недостаточной пользователями. В случае с iPhone 17 Air цифра выглядит откровенно пугающе.

Смартфон при этом действительно станет рекордно тонким — всего 5,5 мм. Весит устройство тоже немного — около 145 граммов. Galaxy S25 Edge, например, при толщине 5,8 мм весит чуть больше. Так что гонка за тонкость в этом году очевидно продолжается.

Смелый дизайн — в ущерб удобству?

По слухам, Apple рассматривает вариант использования более плотных аккумуляторов, чтобы частично компенсировать малую ёмкость. Но никаких подтверждений этим планам пока нет. Гораздо более вероятно, что компания снова предложит пользователям докупать аксессуары — на этот раз чехлы с батареей.

Ситуация напоминает историю с переходниками для наушников после отказа от 3,5-мм разъёма: минимализм в угоду дизайну, а потом — платные решения, чтобы вернуть базовые функции. Только теперь это ударит по главной «фишке» iPhone 17 Air — его тонкости. Чехол с аккумулятором просто нивелирует весь смысл ультратонкого корпуса.

Apple также рассчитывает на то, что фирменный ИИ — Apple Intelligence — поможет смартфону жить дольше без подзарядки. Согласно источникам, компания обучает модель на данных тысяч пользователей, чтобы оптимизировать работу приложений и снизить энергопотребление. Но с учётом того, как работает Apple Intelligence в текущих версиях iOS, особых надежд на эту технологию пока нет.

Сомнения и сравнения

Samsung уже столкнулась с критикой за маленькую батарею в Galaxy S25 Edge. Многие покупатели просто не поняли, зачем нужен такой смартфон. И есть риск, что Apple столкнётся с тем же — iPhone 17 Air может оказаться слишком компромиссным даже для лояльной аудитории.

Дизайн и лёгкость — это, безусловно, важные параметры. Но когда приходится жертвовать автономностью и удобством, пользователи не всегда готовы идти на такие уступки. Особенно в эпоху, когда смартфоны всё чаще используются как основное рабочее устройство.