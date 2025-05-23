Тренд на уменьшенные флагманы набирает обороты среди китайских брендов. После выхода моделей Oppo Find X8s, vivo X200 Pro mini и OnePlus 13T, в сегмент компактных устройств теперь собирается и Honor со своей новой серией Magic 8.

Три модели в линейке, включая «мини»

Согласно последним утечкам, в линейке Magic 8 ожидаются три смартфона: базовый Magic 8, более продвинутый Magic 8 Pro и компактный Magic 8 mini. Последний, как сообщается, получит дисплей диагональю 6,3 дюйма — заметно меньше 6,58-дюймового экрана базовой версии и 6,7-дюймового дисплея Pro-модели.

Конечно, 6,3 дюйма — это далеко не рекорд по компактности. Вспоминаются настоящие миниатюрные устройства вроде iPhone 13 mini (5,4″) или ASUS Zenfone 10 (5,9″), но в современных реалиях даже такое уменьшение выглядит значимым. Особенно если сравнивать с другими китайскими флагманами, где стандартом стали экраны от 6,7 дюймов и выше.

Процессоры и возможное ускорение релиза

Информации о характеристиках пока немного. Предположительно, Magic 8 mini получит новый чип MediaTek Dimensity 9500, а Magic 8 Pro будет оснащён флагманским Snapdragon 8 Elite 2, анонс которого ожидается в сентябре.

Это может повлиять и на сроки релиза всей линейки. Если раньше Honor выпускал серию Magic в октябре-ноябре, то теперь презентация может состояться уже в начале осени, чтобы использовать преимущество раннего запуска нового процессора от Qualcomm.

Камеры: Pro-версия с фокусом на фото

Magic 8 Pro обещает быть особенно интересным для любителей мобильной фотографии. По слухам, смартфон оснастят тройной камерой: 50 Мп основным сенсором, 50 Мп ультрашириком и перископической камерой на 200 Мп. Такой набор указывает на явный акцент на фотовозможности устройства.

В целом, Magic 8 mini может стать отличной опцией для тех, кто устал от огромных смартфонов, но не готов жертвовать мощностью.