Honor пополнила игровую серию GT новой Pro-версией, нацеленной на максимальную производительность. GT Pro получил топовый чип Snapdragon 8 Elite в версии Leading Edition, сразу четыре 50-Мп камеры и внушительный аккумулятор на 7 200 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Пока неизвестно, появится ли устройство за пределами Китая.

Дисплей: до 6 000 нит и частота обновления до 144 Гц

Honor GT Pro оснащён 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и переменной частотой обновления от 1 до 144 Гц. Экран поддерживает локальную яркость до 6 000 нит и защищён стеклом Giant Rhino Glass. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Устройство также получило защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Производительность: Snapdragon 8 Elite с разгоном и до 1 ТБ памяти

Смартфон построен на чипсете Snapdragon 8 Elite (Leading Edition) с разогнанными ядрами Oryon (до 4,47 ГГц) и графикой Adreno с частотой 1,2 ГГц — такие же характеристики у флагманов серии Galaxy S25. Чип работает в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем до 1 ТБ (UFS 4.1).

Камеры: четыре сенсора по 50 Мп и селфи-камера 22 мм

GT Pro получил основной датчик Sony IMX906, 3-кратный телевик IMX856, широкоугольную камеру с углом 120° и ещё один 50-Мп сенсор спереди. Селфи-камера встроена в отверстие на экране. Устройство работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Цвета и цена

Honor GT Pro будет доступен в золотом, белом и чёрном цветах. В Китае цены начинаются с 3 699 юаней ($505) за версию с 12/256 ГБ и доходят до 4 799 юаней ($656) за топовую конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.