В «Яндекс Погоде» усовершенствовали карту осадков, добавив детализированный прогноз грозовой активности с интервалом в 10 минут. Представители компании поделились информацией о новой функции и опубликовали рейтинг российских городов и месяцев с наибольшей интенсивностью гроз.

Теперь пользователи могут отслеживать передвижение грозового фронта, используя карту осадков, которая показывает текущее местоположение молний. Прогноз составляется на ближайшие два часа с десятиминутным шагом, а на последующие десять дней – с часовым. Это позволяет принимать взвешенные решения, например, стоит ли выходить на прогулку или лучше переждать непогоду.

Прогноз помогает не только планировать распорядок дня, но и избегать потенциальных угроз. Грозы часто сопровождаются сильными дождями, порывистым ветром, а иногда и градом, от которых безопаснее укрыться в помещении. При приближении грозового фронта рекомендуется отложить мероприятия на открытом воздухе.

Во время грозы также не рекомендуется находиться вблизи водоемов, высоких деревьев и отдельно стоящих сооружений. Кроме того, удары молний могут спровоцировать пожары или повредить электросети.





О приближении грозы можно узнать не только на карте осадков, но и с помощью оперативных уведомлений. Сервис отправляет их как минимум за полчаса до начала грозы. Детализированный прогноз доступен для европейской части России и формируется с использованием технологии «Метеум». Специальные алгоритмы анализируют метеорологические данные, полученные с радаров и спутников, и определяют координаты молний и траекторию движения грозовых облаков. Обновление информации происходит каждые 10 минут.

Аналитики «Яндекс Погоды» установили, что в России грозы наиболее распространены в летние месяцы, достигая пика в июне и июле. Лидером по количеству грозовых дней среди городов-миллионников является Краснодар, где в среднем за год наблюдается 39 гроз. За ним следуют Ростов-на-Дону (31 день) и Москва (30 дней). Реже всего грозы наблюдаются в Санкт-Петербурге (18 дней). Более подробная информация о частоте гроз в различных регионах России представлена в исследовании аналитиков «Яндекс Погоды».



