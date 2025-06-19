Яндекс добавил в сервис Переводчик функцию чата с нейросетью Алисой. Теперь пользователи могут задать вопросы об английском языке, тонкостях перевода и правилах грамматики — прямо в режиме диалога.

Новая возможность позволяет не только уточнить значение конкретных слов или фраз, но и обсудить широкий спектр тем: от разницы в переводах в зависимости от контекста до использования времён и сленговых выражений. Нейросеть будет полезна как новичкам, так и тем, кто уже владеет английским и хочет улучшить свои навыки.

Объяснение контекста и помощь в переводе

Алиса в Переводчике объясняет, почему одно и то же слово может переводиться по-разному, помогает лучше понимать контексты и применять грамматические правила. Пользователи могут задавать вопросы о временах, идиомах, сокращениях и других особенностях языка. Например, можно указать, что фраза относится к техническому тексту, и Алиса предложит перевод в соответствующем стиле.

Нейросеть также может адаптировать перевод под задачу, сделать его более точным и уместным для конкретного жанра текста. Это делает её особенно полезной для тех, кто работает с профессиональной или специализированной лексикой.

Диалог о языке на основе фактов

Чат с Алисой не ограничивается переводами. С пользователем она может обсуждать правила английского языка в формате живого диалога. Чтобы обеспечить точность и конструктивность ответов, Алису обучили на десятках тысяч лингвистических фактов, включая реальные вопросы от изучающих язык и экспертные ответы преподавателей.

Функция доступна пользователям, авторизованным через Яндекс ID. Сейчас чат работает в режиме бета-версии: предусмотрены ограничения по количеству запросов, чтобы как можно больше людей могли бесплатно опробовать новую технологию.